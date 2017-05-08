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Гуренко выписался из больницы и будет руководить минским «Динамо» в матче с «Минском»

09.05.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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И.о. главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко будет руководить командой в матче 7-го тура чемпионата Беларуси с «Минском».

Специалист выписался из больницы и приступил к исполнению своих обязанностей.

Напомним, в матче 6-го тура с «Гомелем» (1:0) минчанами руководил Игорь Гуринович.

 
Теги: Гомель
 
 
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