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Гуренко выписался из больницы и будет руководить минским «Динамо» в матче с «Минском»
09.05.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
И.о. главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко будет руководить командой в матче 7-го тура чемпионата Беларуси с «Минском».
Специалист выписался из больницы и приступил к исполнению своих обязанностей.
Напомним, в матче 6-го тура с «Гомелем» (1:0) минчанами руководил Игорь Гуринович.
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