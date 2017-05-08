Генсек НОК Котов: «Медальные надежды на Олимпиаде-2018 Беларусь связывает с биатлоном и фристайлом»

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Анатолий Котов рассказал о медальных планах на ближайшую олимпиаду.

«Медальные надежды прежде всего связываются с биатлоном и фристайлом, где у нас наиболее сильные составы. Всерьез должны проявить себя и представители конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания. Есть лицензии в горных лыжах и лыжных гонках, но, откровенно, в этих видах всерьез рассчитывать на успех пока не приходится.

Уверен, все наши спортсмены, которые поедут на главные старты четырехлетия, будут бороться за самые высокие места», – сказал Котов.