ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генсек НОК Котов: «Медальные надежды на Олимпиаде-2018 Беларусь связывает с биатлоном и фристайлом»

09.05.2017 17:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Анатолий Котов рассказал о медальных планах на ближайшую олимпиаду.

«Медальные надежды прежде всего связываются с биатлоном и фристайлом, где у нас наиболее сильные составы. Всерьез должны проявить себя и представители конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания. Есть лицензии в горных лыжах и лыжных гонках, но, откровенно, в этих видах всерьез рассчитывать на успех пока не приходится.

Уверен, все наши спортсмены, которые поедут на главные старты четырехлетия, будут бороться за самые высокие места», – сказал Котов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Анатолий Котов рассказал о медальных планах на ближайшую олимпиаду.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Гуренко выписался из больницы и будет руководить минским «Динамо» в матче с «Минском»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика