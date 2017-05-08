ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко: «Не получим ЧМ-2021 – получим ЧМ-2022 или ЧМ-2023. Обязательно привезем чемпионат мира в Беларусь»

09.05.2017 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко поразмышлял на тему совместной с Латвией заявки на проведение ЧМ-2021.

«Соперник у нас приличный – Финляндия. Но вопрос не в том, выиграем мы или не выиграем. Все сразу не бывает. Мы боролись, проигрывали, а потом получили чемпионат мира. Поэтому надо бороться. Не получим в 2021 году – получим в 2022-м или 2023-м. Мы обязательно привезем чемпионат мира по хоккею в свою страну», – сказал Лукашенко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поразмышлял на тему совместной с Латвией заявки на проведение ЧМ-2021.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Генсек НОК Котов: «Медальные надежды на Олимпиаде-2018 Беларусь связывает с биатлоном и фристайлом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика