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Александр Лукашенко: «Не получим ЧМ-2021 – получим ЧМ-2022 или ЧМ-2023. Обязательно привезем чемпионат мира в Беларусь»
09.05.2017 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко поразмышлял на тему совместной с Латвией заявки на проведение ЧМ-2021.
«Соперник у нас приличный – Финляндия. Но вопрос не в том, выиграем мы или не выиграем. Все сразу не бывает. Мы боролись, проигрывали, а потом получили чемпионат мира. Поэтому надо бороться. Не получим в 2021 году – получим в 2022-м или 2023-м. Мы обязательно привезем чемпионат мира по хоккею в свою страну», – сказал Лукашенко.
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Александр Лукашенко: «Не получим ЧМ-2021 – получим ЧМ-2022 или ЧМ-2023. Обязательно привезем чемпионат мира в Беларусь»
Президент Беларуси Александр Лукашенко поразмышлял на тему совместной с Латвией заявки на проведение ЧМ-2021.
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