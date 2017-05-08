Александр Лукашенко: «Не получим ЧМ-2021 – получим ЧМ-2022 или ЧМ-2023. Обязательно привезем чемпионат мира в Беларусь»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поразмышлял на тему совместной с Латвией заявки на проведение ЧМ-2021.

«Соперник у нас приличный – Финляндия. Но вопрос не в том, выиграем мы или не выиграем. Все сразу не бывает. Мы боролись, проигрывали, а потом получили чемпионат мира. Поэтому надо бороться. Не получим в 2021 году – получим в 2022-м или 2023-м. Мы обязательно привезем чемпионат мира по хоккею в свою страну», – сказал Лукашенко.