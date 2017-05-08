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Первенство дублеров. 7-й тур. БАТЭ проиграл «Ислочи», брестское «Динамо» обыграло «Слуцк» и другие матчи

09.05.2017 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первенство дублеров

7-й тур

БАТЭ – Ислочь – 0:2 (0:1)

9 мая, 13.00

Голы: 0:1 – Петров (20). 0:2 – Цыганенко (51).

Минск – Динамо Минск – 0:0 (0:0)

9 мая, 13.30

Динамо Брест – Слуцк – 1:0 (0:0)

9 мая, 14.00

Гол: 1:0 – Чернявский (75).

Гомель – Витебск – 1:0 (0:0)

9 мая, 15.00

Гол: 1:0 – Литвинов (58).

Шахтер – Славия

10 мая, 15.00

Торпедо-БелАЗ – Крумкачы

10 мая, 17.00

Неман – Нафтан

10 мая, 17.00

Городея – Днепр

10 мая, 17.30

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Первенство дублеров 7-й тур БАТЭ – Ислочь – 0:2 (0:1) 9 мая, 13.00 Голы: 0:1 – Петров (20).

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