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Первенство дублеров. 7-й тур. БАТЭ проиграл «Ислочи», брестское «Динамо» обыграло «Слуцк» и другие матчи
09.05.2017 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первенство дублеров
7-й тур
БАТЭ – Ислочь – 0:2 (0:1)
9 мая, 13.00
Голы: 0:1 – Петров (20). 0:2 – Цыганенко (51).
Минск – Динамо Минск – 0:0 (0:0)
9 мая, 13.30
Динамо Брест – Слуцк – 1:0 (0:0)
9 мая, 14.00
Гол: 1:0 – Чернявский (75).
Гомель – Витебск – 1:0 (0:0)
9 мая, 15.00
Гол: 1:0 – Литвинов (58).
Шахтер – Славия
10 мая, 15.00
Торпедо-БелАЗ – Крумкачы
10 мая, 17.00
Неман – Нафтан
10 мая, 17.00
Городея – Днепр
10 мая, 17.30
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Первенство дублеров. 7-й тур. БАТЭ проиграл «Ислочи», брестское «Динамо» обыграло «Слуцк» и другие матчи
Первенство дублеров 7-й тур БАТЭ – Ислочь – 0:2 (0:1) 9 мая, 13.00 Голы: 0:1 – Петров (20).
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