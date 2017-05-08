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Лукашенко подписал заявку на участие олимпийской команды Беларуси в Играх-2018
09.05.2017 18:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси и Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко подписал заявку на участие команды в XXIII зимних Олимпийских играх.
XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан, Южная Корея. Будет представлено 7 видов спорта, включающих в себя 15 зимних спортивных дисциплин: 3 коньковые (фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек), 6 лыжных (горнолыжный спорт, лыжный спорт, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина и сноуборд), 2 бобслейных: бобслей и скелетон; а также 4 других вида спорта: биатлон, кёрлинг, хоккей и санный спорт.
На данный момент белорусские спортсмены борются за право выступить в таких видах спорта как биатлон, фристайл, лыжные гонки, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание. Планируется, что наши атлеты смогут завоевать 25-30 лицензий.
На сегодняшний день НОК Беларуси, Министерство спорта и туризма, федерации по видам спорта ведут подготовку к участию белорусской делегации в Олимпиаде-2018. Заключены контракты по экипировке спортсменов и тренеров, билетной программе, проработаны вопросы транспортной логистики, размещения, технического и медицинского оснащения в соответствии с поступающими заявками от национальных федераций.
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Президент Беларуси и Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко подписал заявку на участие команды в XXIII зимних Олимпийских играх.
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