Глава Федерации хоккея Франции: «Обыск сборной Беларуси? Сожалеем и приносим извинения. Произошедшее не было инициативой оргкомитета»

Глава Федерации хоккея Франции Люк Тардиф прокомментировал обыск сборной Беларуси на парижском вокзале накануне старта чемпионата мира-2017.

«Никто нас не уведомлял об этом. Мы были немного удивлены и разочарованы. Пытались выяснить, кто принимал такое решение. Но вы же понимаете: это вне нашего контроля. Для нас начать чемпионат таким образом — не лучший способ сказать «добро пожаловать».

Мы не получили никаких объяснений. Сейчас во Франции прошли выборы президента. Кроме того, в Париж приедет оценочная комиссия МОКа. Поэтому повсюду много полиции. У белорусов абсолютно ничего не нашли. Но мы в оргкомитете остались недовольны. Пошли к министру спорта и попросили так больше не делать в ходе турнира.

Говорил с президентом, министром спорта, послом Беларуси и сказал им: «Надеюсь, в следующие дне недели все будет так хорошо, что вы забудете о том инциденте». Сожалеем, что так произошло, и приносим извинения. Надеюсь, вы понимаете, что произошедшее не было инициативой оргкомитета», – сказал Тардиф.

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