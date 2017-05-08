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Глава Федерации хоккея Франции: «Обыск сборной Беларуси? Сожалеем и приносим извинения. Произошедшее не было инициативой оргкомитета»
09.05.2017 19:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава Федерации хоккея Франции Люк Тардиф прокомментировал обыск сборной Беларуси на парижском вокзале накануне старта чемпионата мира-2017.
«Никто нас не уведомлял об этом. Мы были немного удивлены и разочарованы. Пытались выяснить, кто принимал такое решение. Но вы же понимаете: это вне нашего контроля. Для нас начать чемпионат таким образом — не лучший способ сказать «добро пожаловать».
Мы не получили никаких объяснений. Сейчас во Франции прошли выборы президента. Кроме того, в Париж приедет оценочная комиссия МОКа. Поэтому повсюду много полиции. У белорусов абсолютно ничего не нашли. Но мы в оргкомитете остались недовольны. Пошли к министру спорта и попросили так больше не делать в ходе турнира.
Говорил с президентом, министром спорта, послом Беларуси и сказал им: «Надеюсь, в следующие дне недели все будет так хорошо, что вы забудете о том инциденте». Сожалеем, что так произошло, и приносим извинения. Надеюсь, вы понимаете, что произошедшее не было инициативой оргкомитета», – сказал Тардиф.
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Глава Федерации хоккея Франции: «Обыск сборной Беларуси? Сожалеем и приносим извинения. Произошедшее не было инициативой оргкомитета»
Глава Федерации хоккея Франции Люк Тардиф прокомментировал обыск сборной Беларуси на парижском вокзале накануне старта чемпионата мира-2017.
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