«Джиро д’Италия». 4-й этап. Поланц одержал победу, Закарин – 2-й, Томас – 3-й, Сивцов – 33-й

Сегодня состоялся 4-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолел маршрут с одним подъемом второй категории и финишем в подъем первой категории – на горе Этна. Победу одержал словенский гонщик Ян Поланц, россиянин Ильнур Закарин – 2-й.
«Джиро д’Италия»
4-й этап
Чефалу – Этна
181 км
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1. Ян Поланц (Словения, UAE Team Emirates) – 4.55,58
2. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,19 3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,29 4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – то же время 5. Дарио Катальдо (Италия, «Астана») 6. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) 7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) 8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) 9. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) 10. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) 11. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)... 15. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)... 18. Микель Ланда (Испания, Sky)... 20. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo)... 33. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain-Merida) – 1,52...
Общий зачет
1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 19.41,56
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,06 3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,10 4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – то же время 5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) 6. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) 7. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) 8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) 9. Микель Ланда (Испания, Sky) 10. Тибо Пино (Франция, FDJ) 11. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)... 21. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain-Merida) – 1,23
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Сегодня состоялся 4-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».
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