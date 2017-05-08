«Джиро д’Италия». 4-й этап. Поланц одержал победу, Закарин – 2-й, Томас – 3-й, Сивцов – 33-й

Сегодня состоялся 4-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолел маршрут с одним подъемом второй категории и финишем в подъем первой категории – на горе Этна. Победу одержал словенский гонщик Ян Поланц, россиянин Ильнур Закарин – 2-й.

«Джиро д’Италия»

4-й этап

Чефалу – Этна

181 км

Профиль / Карта

1. Ян Поланц (Словения, UAE Team Emirates) – 4.55,58

2. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,19

3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,29

4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – то же время

5. Дарио Катальдо (Италия, «Астана»)

6. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)

7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)

8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)

9. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)

10. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)

11. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...

15. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...

18. Микель Ланда (Испания, Sky)...

20. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo)...

33. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain-Merida) – 1,52...



Общий зачет

1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 19.41,56

2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,06

3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,10

4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – то же время

5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)

6. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)

7. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)

8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)

9. Микель Ланда (Испания, Sky)

10. Тибо Пино (Франция, FDJ)

11. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...

21. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain-Merida) – 1,23