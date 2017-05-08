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«Джиро д’Италия». 4-й этап. Поланц одержал победу, Закарин – 2-й, Томас – 3-й, Сивцов – 33-й

09.05.2017 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоялся 4-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолел маршрут с одним подъемом второй категории и финишем в подъем первой категории – на горе Этна. Победу одержал словенский гонщик Ян Поланц, россиянин Ильнур Закарин – 2-й.

«Джиро д’Италия»

4-й этап

Чефалу – Этна

181 км

Профиль/Карта

1. Ян Поланц (Словения, UAE Team Emirates) – 4.55,58
2. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 0,19
3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,29
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – то же время
5. Дарио Катальдо (Италия, «Астана»)
6. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)
7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)
8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)
9. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)
10. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
11. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...
15. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...
18. Микель Ланда (Испания, Sky)...
20. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo)...
33. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain-Merida) – 1,52...

Общий зачет

1. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 19.41,56
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,06
3. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,10
4. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – то же время
5. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)
6. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)
7. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)
8. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)
9.  Микель Ланда (Испания, Sky)
10. Тибо Пино (Франция, FDJ)
11. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...
21. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain-Merida) – 1,23

 
 
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Сегодня состоялся 4-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

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