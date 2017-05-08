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Рене Фазель: «ЧМ-2021 в Беларуси и Латвии? Поживем – увидим»
09.05.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о шансах совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира-2021.
«ЧМ-2021 в Беларуси и Латвии? Давайте подождем — все решит конгресс ИИХФ. Это очень интересная конкуренция. Отличные города. Финляндия — хоккейная страна, Беларусь — хоккейная страна. Рига — прекрасный город. Поживем — увидим», – сказал Фазель.
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Президент международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о шансах совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира-2021.
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