Марек Сикора: «Все же ожидал в исполнении сборной Беларуси увидеть хоккей посильнее»

Экс-главный тренер минского «Динамо» Марек Сикора поделился мнением о сборной Беларуси, выступающей на ЧМ-2017.

– Вообще приятно снова увидеться с белорусами. Тем более, что в этой сборной примерно с четвертью состава доводилось работать. В этом году, знаю, в регулярном чемпионате «Динамо» тоже пошумело?

– Да, только в плей-офф совсем не задалось.

– И опять с «Локомотивом» же, верно?

– Именно. Многие серию с ним времен вашего руководства до сих вспоминают. Мол, тогда получилось намного интереснее.

– Ну, преувеличивать тоже не стоит: тогда нам где-то повезло. Хотя что вспоминают — приятно. Я тоже вспоминаю Минск с теплотой.

– Уже обмолвились, что и за бывшими подопечными следите. И, понятно, не отвлеченно, а в составе нашей сборной.

– Внимательнее всего, понятно, наблюдал за игрой белорусов с чехами. Хотя и предыдущую с финнами смотрел, и следующую с канадцами. Правда, в последнем случае уже не так внимательно: был на парижской арене, но из студии выступал экспертом матча, параллельно проходившего в Кельне. Так что на парижский лед мог отвлекаться только периодически.

– И как впечатление вкупе?

– С одной стороны, в том, что у белорусов пока ноль очков, ничего ни странного, ни страшного. Все-таки играли вы против признанных авторитетов. С другой, все же ожидал в исполнении вашей сборной увидеть хоккей посильнее, – сказал Сикора.