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Марек Сикора: «Все же ожидал в исполнении сборной Беларуси увидеть хоккей посильнее»
09.05.2017 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-главный тренер минского «Динамо» Марек Сикора поделился мнением о сборной Беларуси, выступающей на ЧМ-2017.
– Вообще приятно снова увидеться с белорусами. Тем более, что в этой сборной примерно с четвертью состава доводилось работать. В этом году, знаю, в регулярном чемпионате «Динамо» тоже пошумело?
– Да, только в плей-офф совсем не задалось.
– И опять с «Локомотивом» же, верно?
– Именно. Многие серию с ним времен вашего руководства до сих вспоминают. Мол, тогда получилось намного интереснее.
– Ну, преувеличивать тоже не стоит: тогда нам где-то повезло. Хотя что вспоминают — приятно. Я тоже вспоминаю Минск с теплотой.
– Уже обмолвились, что и за бывшими подопечными следите. И, понятно, не отвлеченно, а в составе нашей сборной.
– Внимательнее всего, понятно, наблюдал за игрой белорусов с чехами. Хотя и предыдущую с финнами смотрел, и следующую с канадцами. Правда, в последнем случае уже не так внимательно: был на парижской арене, но из студии выступал экспертом матча, параллельно проходившего в Кельне. Так что на парижский лед мог отвлекаться только периодически.
– И как впечатление вкупе?
– С одной стороны, в том, что у белорусов пока ноль очков, ничего ни странного, ни страшного. Все-таки играли вы против признанных авторитетов. С другой, все же ожидал в исполнении вашей сборной увидеть хоккей посильнее, – сказал Сикора.
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Экс-главный тренер минского «Динамо» Марек Сикора поделился мнением о сборной Беларуси, выступающей на ЧМ-2017.
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