Александр Лукашенко: «Чемпионат мира в Минск нужно везти, чтобы выигрывать. Но то, как играет наша команда...»

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о совместной с Латвией заявке на проведение ЧМ-2021.

«Что касается чемпионата мира, за который мы решили побороться с латышами. Это было предложение Латвии. Этот вид спорта нужно везти в страну не для популяризации. У нас и так популярен хоккей. Надо везти для того, чтобы выигрывать. Но так, как играет наша команда сейчас – это просто людям по нервам. Как можно было третью шайбу от Финляндии получить? Выдержи период до конца – получи очко. Уже было бы легче», – сказал Лукашенко.