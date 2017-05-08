ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. Плей-офф. «Сан-Антонио» примет «Хьюстон»

09.05.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в рамках пятого матча второго раунда плей-офф НБА-2017 «Сан-Антонио» примет на своей площадке «Хьюстон».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

Сан-Антонио – Хьюстон
Дата проведения
10 мая, 03.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Счет в серии – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках пятого матча второго раунда плей-офф НБА-2017 «Сан-Антонио» примет на своей площадке «Хьюстон».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Лукашенко: «Чемпионат мира в Минск нужно везти, чтобы выигрывать. Но то, как играет наша команда...»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика