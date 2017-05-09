ЧМ-2017. Сборная Беларуси опустилась на последнее место

После того, как Дания обыграла Словакию (4:3 Б), сборная Беларуси опустилась на последнее место на ЧМ-2017.

Подопечные Дэйва Льюиса единственные, кто не набрал ни одного балла на турнире. Разница забитых и пропущенных шайб 3:15. Белорусы меньше всех забросили, а по пропущенным делят 2-3 место с конца с Италией. Большее количество раз огорчали лишь Словению (17).

Кроме того, Беларусь на ЧМ-2017 меньше других бросает по воротам соперников. За три матча команда нанесла 44 броска – 14,7 броска за игру.

Что касается личной статистики, защитник сборной Беларуси Олег Евенко имеет худший показатель полезности на ЧМ-2017 – «-6». Нападающие Александр Кулаков и Артем Демков имеют «-4» и входят в десятку худших игроков по этому показателю.

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