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ЧМ-2017. Сборная Беларуси опустилась на последнее место

09.05.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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После того, как Дания обыграла Словакию (4:3 Б), сборная Беларуси опустилась на последнее место на ЧМ-2017.

Подопечные Дэйва Льюиса единственные, кто не набрал ни одного балла на турнире. Разница забитых и пропущенных шайб 3:15. Белорусы меньше всех забросили, а по пропущенным делят 2-3 место с конца с Италией. Большее количество раз огорчали лишь Словению (17).

Кроме того, Беларусь на ЧМ-2017 меньше других бросает по воротам соперников. За три матча команда нанесла 44 броска – 14,7 броска за игру.

Что касается личной статистики, защитник сборной Беларуси Олег Евенко имеет худший показатель полезности на ЧМ-2017 – «-6». Нападающие Александр Кулаков и Артем Демков имеют «-4» и входят в десятку худших игроков по этому показателю.

Александр Лукашенко: «Поражение от канадцев? Это вообще стыдобища. После чемпионата соберемся и будем думать, что делать»

 

 
 
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После того, как Дания обыграла Словакию (4:3 Б), сборная Беларуси опустилась на последнее место на ЧМ-2017.

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