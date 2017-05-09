Максим Чиж: «Всем понятно, что у брестского «Динамо» было в приоритете на старте сезона. Чемпионат – совсем другая история»

Полузащитник «Динамо-Брест» Максим Чиж поделился впечатлениями от старта сезона.

«Игроки, как и болельщики, ожидают многого от текущего сезона. Мы уже вышли в финал Кубка, где постараемся показать себя с наилучшей стороны. В чемпионате еще столько матчей впереди, что случиться может всякое. У нас есть четкое понимание того, зачем мы это делаем и чего в итоге хотим достичь. Задачи озвучивать не буду. Думаю, всем и так понятно, что у нас было в приоритете на старте сезона. Чемпионат – это совсем другая история. Тут важна стабильность результатов.

Мы обнаружили некоторые проблемы в игре против команд, которые воспринимаются болельщиками в качестве аутсайдеров. Постараемся исправить эти недочеты в ближайшее время.

Хочу отметить, что как и в прошлом году плотность чемпионата растет. Одна победа – и ты поднялся на несколько мест. Разрыв между аутсайдерами и лидерами сокращается с каждым днем. Сегодня уже никто не скажет в мае, что БАТЭ будет чемпионом.

Из тех, с кем мы уже сыграли в этом сезоне, могу выделить «Шахтер» и БАТЭ. Исходя из счета, отдал бы предпочтение Солигорску. Они набрали хороших игроков, у них классный нападающий Денис Лаптев, которого ждет большое будущее, если он продолжит играть в том же духе.

В прошлогоднем интервью я говорил, что мне нравится игра Игоря Стасевича из БАТЭ. Могу подтвердить свои слова и сейчас. В нем видно настоящего лидера команды, который берет на себя игру, ничего не боится, постоянно обостряет», – сказал Чиж.