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ФИФА расследует трансфер Погба из «Ювентуса» в «МЮ»

09.05.2017 23:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ФИФА расследует трансфер полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в ФИФА. Информация о сделке была запрошена федерацией несколько недель назад.

В августе 2016 года «МЮ» заплатил «Ювентусу» за Погба 105 миллионов евро, что стало мировым рекордом.

Английское издание Daily Mail провело расследование и выяснило, что агент француза Мино Райола заработает на этом трансфере 41 миллион фунтов.

 
 
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ФИФА расследует трансфер полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

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