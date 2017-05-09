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Новый поиск и обновленный дизайн в приложении Scores & Video: все результаты и видео в вашем смартфоне!
09.05.2017 23:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Приложение Scores & Video для мобильных устройств – это вся статистика, а также видео голов и опасных моментов РФПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Примеры, Серии А, УПЛ и еще 95 других чемпионатов.
В обновленных версиях для iOS и Android вы найдете:
– Быстрый поиск: плавающая кнопка теперь всегда под вашим большим пальцем
– Новый значок подписки: теперь это колокольчик вместо звездочки
– Новое табло со счетом: тире вместо двоеточия поможет вам не путать счет со временем начала
– Новая расстановка на поле: теперь она красивая и лаконичная
– Новая вкладка видео: без лишнего
– Усовершенствованная авторизация: вы будете автоматически авторизованы после регистрации
Кроме того в приложении вы найдете:
– Удобный матч-центр с функцией просмотра видео голов и опасных моментов.
– Календарь с перечнем всех матчей и разделением по странам и турнирам.
– Самая полная статистика всех турниров мира.
– Возможность добавлять интересующие вас команды, турниры и матчи в «Избранное».
– Оперативные push-уведомления о всех событиях матча.
– Прогнозы на исход каждого матча.
– Текстовые трансляции и онлайн-статистика.
– Итоговое голосование за «лучшего» и «худшего» игрока.
– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.
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Новый поиск и обновленный дизайн в приложении Scores & Video: все результаты и видео в вашем смартфоне!
Приложение Scores & Video для мобильных устройств – это вся статистика, а также видео голов и опасных моментов РФПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Примеры, Серии А, УПЛ и еще 95 других...
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