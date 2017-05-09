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Новый поиск и обновленный дизайн в приложении Scores & Video: все результаты и видео в вашем смартфоне!

09.05.2017 23:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Приложение Scores & Video для мобильных устройств – это вся статистика, а также видео голов и опасных моментов РФПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Примеры, Серии А, УПЛ и еще 95 других чемпионатов. 

В обновленных версиях для iOS и Android вы найдете: 

– Быстрый поиск: плавающая кнопка теперь всегда под вашим большим пальцем

– Новый значок подписки: теперь это колокольчик вместо звездочки

– Новое табло со счетом: тире вместо двоеточия поможет вам не путать счет со временем начала

– Новая расстановка на поле: теперь она красивая и лаконичная

– Новая вкладка видео: без лишнего

– Усовершенствованная авторизация: вы будете автоматически авторизованы после регистрации

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА iPHONE/iPAD

Новый поиск и обновленный дизайн в приложении Scores & Video: все результаты и видео в вашем смартфоне!

 Кроме того в приложении вы найдете:

– Удобный матч-центр с функцией просмотра видео голов и опасных моментов.

– Календарь с перечнем всех матчей и разделением по странам и турнирам.

– Самая полная статистика всех турниров мира.

– Возможность добавлять интересующие вас команды, турниры и матчи в «Избранное».

– Оперативные push-уведомления о всех событиях матча.

– Прогнозы на исход каждого матча.

– Текстовые трансляции и онлайн-статистика.

– Итоговое голосование за «лучшего» и «худшего» игрока.

– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА iPHONE/iPAD

 
 
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Приложение Scores & Video для мобильных устройств – это вся статистика, а также видео голов и опасных моментов РФПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Примеры, Серии А, УПЛ и еще 95 других...

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