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Джанлуиджи Буффон: «Мы в финале, но выход в финал – это не достижение»

10.05.2017 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился эмоциями после победы над «Монако» (2:0, 2:1) и выхода в финал Лиги чемпионов.

«Даже несмотря на счет первого матча, это было чертовски сложно. Если бы мы вышли на сегодняшнюю игру, задрав нос, то могли бы столкнуться с весьма неприятным моментами. Кое-какие проблемы все-таки возникли, но если настрой правильный, трудности можно преодолеть. 

Мы в финале, и я не стану говорить, что это было нашей целью, потому что выход в финал – это не достижение.

Я очень доволен, потому что нахожусь в отличной форме. Совершенно очевидно, что если бы я не играл в большом клубе с великолепными партнерами, то никогда снова не попал бы в финал Лиги чемпионов. Два года назад все решили, что это был мой последний финал, да и я тоже так думал, но надо верить в свои мечты», – заявил Буффон. 

 
 
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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился эмоциями после победы над «Монако» (2:0, 2:1) и выхода в финал Лиги чемпионов.

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