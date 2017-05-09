Беларусь – Швейцария: по накалу игра не будет отличаться от предыдущих

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Поединок сборной Беларуси против команды Швейцарии по накалу ничем не будет отличаться от трех предыдущих матчей, проведенных белорусами на Чемпионате мира, заявил нападающий Сергей Костицын.

Белорусы и швейцарцы проведут матч группового этапа ЧМ в среду на AccorHotels Arena в Париже. Накануне подопечные Дэйва Льюиса вышли на тренировку.

"Мы должны быть хорошо готовы к игре со Швейцарией. У каждой сборной есть свои сильные стороны. Что касается швейцарцев, это быстрая команда, и по накалу этот матч вряд ли будет чем-то отличаться от трех предыдущих", — сказал Костицын-младший, слова которого приводит пресс-служба ФХРБ.

О скоростных качествах швейцарской дружины рассказал и тренер вратарей сборной Беларуси Андрей Мезин. По его словам, сегодняшний соперник белорусов хорошо подготовлен тактически. "Игры с ними никогда не были простыми. Мы ждем, что наши ребята покажут ту игру, которую от нее ждут, и заработают очки в матче со швейцарцами. Наша сила в слаженной командной игре, если она удастся, то будет и результат", — добавил Мезин.

Напомним, белорусы провели на Чемпионате мира три игры и во всех трех потерпели поражение: от финнов (2:3), чехов (1:6) и канадцев (0:6). Подопечные Льюиса не набрали ни одного очка и замыкают группу В. Швейцарцы же проиграли лишь один матч — накануне французам (3:4 по буллитам). "Крестоносцы" занимают второе место в группе — шесть баллов. Лидируют канадцы — девять.

Ранее игру белорусов на Чемпионате мира подверг критике президент Александр Лукашенко .

Начало матча Беларусь — Швейцария в 17:15 (по минскому времени), в прямом эфире его покажет телеканал "Беларусь 1".