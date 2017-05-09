МИНСК, 10 мая — Sputnik. Туринский "Ювентус" вышел в финал футбольной Лиги чемпионов, сообщает Sputnik.

Накануне состоялся ответный поединок 1/2 финала ЛЧ между "Ювентусом" и "Монако". Игра завершилась победой туринцев со счетом 2:1. Голы в составе "Юве" забили Марио Манджукич (33-я минута) и Дани Алвес (44-я). "Монако" ответил мячом Килиана Мбаппе (69-я).

Напомним, первый поединок команд завершился победой итальянского клуба — 2:0 . Таким образом, по сумме двух встреч "Ювентус" стал первым финалистом турнира.

Два года назад "Ювентус" также дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил испанской "Барселоне". Итальянский клуб не получал еврокубковых титулов уже 21 год. Финал текущего розыгрыша пройдет 3 июня в Кардиффе.

Буффон vs Мбаппе

Встреча "Юве" и "Монако" отметилась несколькими интересными фактами. Так, гол Мбаппе прервал серию голкипера Джанлуиджи Буффона, который не пропускал в ЛЧ с матча группового этапа с испанской "Севильей" (3:1), прошедшего 22 ноября 2016 года. Продолжительность "сухой" серии 39-летнего итальянца составила 689 минут.

Также Мбаппе стал самым молодым игроком, который забил мяч в матче полуфинала Лиги чемпионов (18 лет 140 дней). Кроме того, Буффон провел свой 150-й матч в еврокубках и вошел в топ-10 игроков по этому показателю. Среди действующих футболистов он уступает только лидеру списка Икеру Касильясу (175 матчей) из "Порту" и Хосе Рейне (155) из "Наполи".

Мадридское дерби

Второй финалист определится в среду в матче двух мадридских команд — "Реала" и "Атлетико". В первом матче победу со счетом 3:0 одержали "сливочные".

На предстоящей июньской встрече, как пообещал главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, команда будет играть как обычно.

"Выйдем на поле и будем думать о победе", — сказал он.

Напомним, что год назад в итальянском Милане в финале Лиги королевский клуб победил земляков в серии пенальти, завоевав свой 11-й титул сильнейшего клуба Европы.