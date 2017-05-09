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"Ювентус" сыграет в финале Лиги чемпионов
10.05.2017 07:48 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мая — Sputnik. Туринский "Ювентус" вышел в финал футбольной Лиги чемпионов, сообщает Sputnik.
Накануне состоялся ответный поединок 1/2 финала ЛЧ между "Ювентусом" и "Монако". Игра завершилась победой туринцев со счетом 2:1. Голы в составе "Юве" забили Марио Манджукич (33-я минута) и Дани Алвес (44-я). "Монако" ответил мячом Килиана Мбаппе (69-я).
Напомним,
Два года назад "Ювентус" также дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил испанской "Барселоне". Итальянский клуб не получал еврокубковых титулов уже 21 год. Финал текущего розыгрыша пройдет 3 июня в Кардиффе.
Буффон vs Мбаппе
Встреча "Юве" и "Монако" отметилась несколькими интересными фактами. Так, гол Мбаппе прервал серию голкипера Джанлуиджи Буффона, который не пропускал в ЛЧ с матча группового этапа с испанской "Севильей" (3:1), прошедшего 22 ноября 2016 года. Продолжительность "сухой" серии 39-летнего итальянца составила 689 минут.
Также Мбаппе стал самым молодым игроком, который забил мяч в матче полуфинала Лиги чемпионов (18 лет 140 дней). Кроме того, Буффон провел свой 150-й матч в еврокубках и вошел в топ-10 игроков по этому показателю. Среди действующих футболистов он уступает только лидеру списка Икеру Касильясу (175 матчей) из "Порту" и Хосе Рейне (155) из "Наполи".
Мадридское дерби
Второй финалист определится в среду в матче двух мадридских команд — "Реала" и "Атлетико". В первом матче победу со счетом 3:0 одержали "сливочные".
На предстоящей июньской встрече, как пообещал главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, команда будет играть как обычно.
"Выйдем на поле и будем думать о победе", — сказал он.
Напомним, что год назад в итальянском Милане в финале Лиги королевский клуб победил земляков в серии пенальти, завоевав свой 11-й титул сильнейшего клуба Европы.
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В среду "Ювентус" узнает своего соперника по финалу, который состоится 3 июня в Кардиффе.
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