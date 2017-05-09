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Чемпионат Беларуси. 7-й тур. «Ислочь» в гостях у БАТЭ, «Минск» против минского «Динамо» и другие матчи
10.05.2017 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
7-й тур
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Чемпионат Беларуси. 7-й тур. «Ислочь» в гостях у БАТЭ, «Минск» против минского «Динамо» и другие матчи
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