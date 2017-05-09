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Чемпионат Беларуси. 7-й тур. «Ислочь» в гостях у БАТЭ, «Минск» против минского «Динамо» и другие матчи

10.05.2017 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Беларуси

7-й тур

Гомель – Витебск
Дата проведения
10 мая, 18.30, «стадион Центральный»
Онлайн матча
Динамо Брест – Слуцк
Дата проведения
10 мая, 19.00, «ОСК Брестский»
Онлайн матча
Минск – Динамо Минск
Дата проведения
10 мая, 19.30, «стадион ФК Минск»
Онлайн матча
БАТЭ – Ислочь
Дата проведения
10 мая, 20.00, «Борисов-Арена»
Онлайн матча
Шахтер – Славия
Дата проведения
11 мая, 18.00, «Строитель»
Онлайн матча
Торпедо-БелАЗ – Крумкачы
Дата проведения
11 мая, 18.30, «Торпедо»
Онлайн матча
Неман – Нафтан
Дата проведения
11 мая, 19.00, «ЦСК Неман»
Онлайн матча
Городея – Днепр
Дата проведения
11 мая, 19.30, «Городея»
Онлайн матча

Таблица чемпионата Беларуси

Статистика чемпионата Беларуси

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Чемпионат Беларуси 7-й тур Таблица чемпионата Беларуси Статистика чемпионата Беларуси.

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