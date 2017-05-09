|
«Барселона» попытается купить Ди Марию или Ройса в случае ухода Турана
10.05.2017 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» приступила к поиску нового вингера на случай расставания с Ардой Тураном.
Сообщается, что каталонцы рассматривают вариант с Анхелем Ди Марией («ПСЖ»), которым также интересуются «Интер» и «Ювентус».
Переезду 29-летнего аргентинца на «Камп Ноу» может поспособствовать его дружба с партнерами по национальной сборной, игроками «Барселоны» Лионелем Месси и Хавьером Маскерано.
Кроме того, в шорт-лист «Барселоны» входят Марко Ройс («Боруссия» Д), Бернарду Силва («Монако») и Витоло («Севилья»).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Барселона» приступила к поиску нового вингера на случай расставания с Ардой Тураном.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии