«Барселона» попытается купить Ди Марию или Ройса в случае ухода Турана

«Барселона» приступила к поиску нового вингера на случай расставания с Ардой Тураном.

Сообщается, что каталонцы рассматривают вариант с Анхелем Ди Марией («ПСЖ»), которым также интересуются «Интер» и «Ювентус».

Переезду 29-летнего аргентинца на «Камп Ноу» может поспособствовать его дружба с партнерами по национальной сборной, игроками «Барселоны» Лионелем Месси и Хавьером Маскерано.

Кроме того, в шорт-лист «Барселоны» входят Марко Ройс («Боруссия» Д), Бернарду Силва («Монако») и Витоло («Севилья»).