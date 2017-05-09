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«Барселона» попытается купить Ди Марию или Ройса в случае ухода Турана

10.05.2017 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барселона» приступила к поиску нового вингера на случай расставания с Ардой Тураном.

Сообщается, что каталонцы рассматривают вариант с Анхелем Ди Марией («ПСЖ»), которым также интересуются «Интер» и «Ювентус».

Переезду 29-летнего аргентинца на «Камп Ноу» может поспособствовать его дружба с партнерами по национальной сборной, игроками «Барселоны» Лионелем Месси и Хавьером Маскерано.

Кроме того, в шорт-лист «Барселоны» входят Марко Ройс («Боруссия» Д), Бернарду Силва («Монако») и Витоло («Севилья»).

 
 
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«Барселона» приступила к поиску нового вингера на случай расставания с Ардой Тураном.

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