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Пресс-секретарь НОК Беларуси переизбрана в исполком Европейского союза спортивных журналистов
10.05.2017 10:07 — Новости Спорта | БелТА
Анастасия Маринина. Фото НОК10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси, председатель Белорусской ассоциации спортивной прессы Анастасия Маринина переизбрана в исполком Европейского союза спортивных журналистов. Выборы состоялись в ходе 80-го конгресса Международной ассоциации спортивных журналистов (АИПС), который проходит в Республике Корея, сообщает корреспондент БЕЛТА.В исполком АИПС-Европа входит девять представителей из разных стран. Анастасия Маринина избрана на второй срок в составе руководства континентального союза журналистов. В 2014 году она стала первой представительницей Беларуси за 90-летнюю историю АИПС, которая вошла в состав исполнительных органов данной международной организации.Президент АИПС Джанни Мерло, обращаясь к членам АИПС-Европа, определил главные задачи организации: защита прав журналистов, а также борьба с коррупцией, договорными матчами и допингом в спорте.Во время заседания Европейского союза спортивных журналистов пресс-секретарь НОК выступила с презентацией II Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году.В ходе конгресса АИПС 250 делегатов посетят спортивные арены предстоящих XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, обсудят особенности работы прессы на крупных спортивных форумах.-0-
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В исполком АИПС-Европа входит девять представителей из разных стран. Анастасия Маринина избрана на второй срок в составе руководства континентального союза...
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