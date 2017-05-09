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Гусов возглавил польский «Тыхы»
10.05.2017 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский тренер Андрей Гусов возглавил польский ГКС «Тыхы».
Контракт заключен на один год. В случае победы клуба в чемпионате он будет продлен.
В тренерский штаб «Тыхи» также вошел Сергей Шепетюк.
Напомним, что Гусов и Шепетюк работали в солигорском «Шахтере».
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Белорусский тренер Андрей Гусов возглавил польский ГКС «Тыхы».
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