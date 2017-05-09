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Гусов возглавил польский «Тыхы»

10.05.2017 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский тренер Андрей Гусов возглавил польский ГКС «Тыхы».

Контракт заключен на один год. В случае победы клуба в чемпионате он будет продлен.

В тренерский штаб «Тыхи» также вошел Сергей Шепетюк.

Напомним, что Гусов и Шепетюк работали в солигорском «Шахтере».

 
 
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Белорусский тренер Андрей Гусов возглавил польский ГКС «Тыхы».

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