Гусов возглавил польский «Тыхы»

Белорусский тренер Андрей Гусов возглавил польский ГКС «Тыхы».

Контракт заключен на один год. В случае победы клуба в чемпионате он будет продлен.

В тренерский штаб «Тыхи» также вошел Сергей Шепетюк.

Напомним, что Гусов и Шепетюк работали в солигорском «Шахтере».