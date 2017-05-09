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Четвертый матч на ЧМ белорусские хоккеисты проведут против Швейцарии

10.05.2017 10:30 — Новости Спорта | БелТА  
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Четвертый матч на ЧМ белорусские хоккеисты проведут против Швейцарии
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня четвертый матч в группе В на чемпионате мира в Париже против Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.Матч начнется на AccorHotels Arena в 17.15. Телеканал "Беларусь 1" проведет прямую трансляцию встречи. Ранее подопечные Дэйва Льюиса уступили Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канаде (0:6). Встречей со Швейцарией белорусские хоккеисты открывают серию матчей на мировом форуме с менее рейтинговыми командами. Для выхода в плей-офф белорусам необходимо попасть по итогам предварительного этапа в группе В в четверку сильнейших. Швейцарцы также провели на турнире уже три матча и потерпели лишь одно поражение: 9 мая от Франции в серии буллитов 3:4. Ранее альпийская команда обыграла Словению 5:4 (по буллитам) и Норвегию (3:0). В группе В 9 мая также Норвегия была сильнее Словении - 5:1. Турнирное положение: Канада - 9 очков (3 игры), Швейцария - 6 (3), Норвегия - 6 (3), Франция - 5 (3), Чехия - 5 (3), Финляндия - 4 (3), Словения - 1 (3), Беларусь - 0 (3). В группе А, матчи которой проходят в Кельне, после трех туров первое место занимает сборная Латвии. Турнирное положение: Латвия - 9 очков (3 игры), Россия - 8 (3), США - 6 (3), Швеция - 4 (3), Словакия - 3 (3), Германия - 3 (3), Дания - 2 (3), Италия - 1 (3).В шестой день чемпионата мира состоятся матчи Италия - США (17.15), Швейцария - Беларусь (17.15), Словакия - Германия (21.15) и Финляндия - Словения (21.15).-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Матч начнется на AccorHotels Arena в 17.15. Телеканал "Беларусь 1" проведет прямую трансляцию встречи. Ранее подопечные Дэйва Льюиса уступили Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канаде...

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