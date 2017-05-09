10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыле 20 мая состоится XXIX легкоатлетический пробег "Копыльское кольцо" во время которого пройдет открытый чемпионат Минской области по полумарафону, посвященный Дню работников физической культуры и спорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие при условии отсутствия медицинских противопоказаний. Организаторами пробега определены возрастные группы и дистанции, в которых развернется борьба за первенство. Так, на полумарафонской дистанции 21,1 км у мужчин и женщин состязания пройдут в пяти возрастных группах. На старт здесь смогут выйти участники не моложе 18 лет.

На дистанции 11 км ожидается выступление молодежи от 16 до 29 лет, а также ветеранов спорта от 60 лет и старше. Детско-юношеские соревнования будут проводиться на дистанциях 3 км, 1 км и 400 м.

Победители во всех возрастных группах на всех дистанциях будут награждаться денежными призами. Специальные призы достанутся абсолютным победителям среди мужчин и женщин на полумарафонской дистанции. Организаторы также наградят памятными медалями всех финишировавших участников на дистанциях 21,1 км и 11 км.

Предварительные заявки на участие в пробеге желающим необходимо подать не позднее 15 мая в отдел образования, спорта и туризма Копыльского райисполкома. Соревнования "Копыльского кольца" начнутся 20 мая в 10.00 с забегов на 400 м. На дистанции 11 км и 21,1 км участники отправятся в 11.45. Старт и финиш будет организован на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса в Копыле.

Одной из главных целей предстоящих соревнований станет развитие массовой легкой атлетики в центральном регионе, а также пропаганда и популяризация бега как составляющей здорового образа жизни.

Организаторами мероприятия выступают управление спорта и туризма Миноблисполкома и Копыльский райисполком.-0-