Швейцария – Беларусь. Букмекеры отдают предпочтение швейцарцам

Сегодня сборная Беларуси сыграет четвертый матч на чемпионате мира. Соперником белорусов станет команда Швейцарии. Букмекеры отдают предпочтение швейцарцам.

БК «Марафон» выставил на победу Швейцарии в основное время коэффициент 1,65, на победу белорусов – 4,4.

Bet365 предлагает следующие котировки: победа швейцарцев с учетом ОТ и буллитов – 1,4, победа белорусов – 3,0.