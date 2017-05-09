Валерий Стрипейкис: «Судя по тому, как быстро в прошлом году скрутилась «Белшина», опасения за брестское «Динамо» есть»

Тренер сборной Беларуси Валерий Стрипейкис поделился мнением о перспективах брестского «Динамо».

– Ставите под сомнения перспективы брестского «Динамо»?

– Игра команды Владимира Журавеля зависит от двух человек – Торреса и Фамейе. Когда они в ударе, все здорово. Когда нет – начинаются сложности. Но Владимир Иванович только строит ту команду, которую хочет видеть. Да и календарь на старте был очень серьезный. БАТЭ, «Шахтер», крепкий «Минск». Сейчас пойдут команды, которые слабее по составу, и будут очки. Вообще не хотелось бы такую команду терять после финала Кубка. Все знают, что в Бресте серьезно настроены на выход в Лигу Европы, но для этого нужно обыграть «Шахтер».

– Опасаетесь, что если Брест не возьмет Кубок, проект могут свернуть?

– Я не знаком с клубным руководством и не знаю всего, но прецеденты имеются. Судя по тому, как быстро в прошлом году скрутилась «Белшина», опасения есть. Дай Бог, чтобы это не произошло даже в случае неудачи в Гродно. Чемпионат только выигрывает, когда много таких команд, когда есть конкуренция чемпиону. Да и посещаемость отличная – посмотрите, сколько людей ходит на футбол в Бресте, – сказал Стрипейкис.

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