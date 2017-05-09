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«МЮ» представил гостевую форму на сезон-2017/18
10.05.2017 12:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня была презентована новая гостевая форма «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон.
Экипировка, разработанная компанией adidas, напоминает о форме команды в 1990-1992 годах.
Фото: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
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Сегодня была презентована новая гостевая форма «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон.
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