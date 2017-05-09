ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший первый заместитель министра спорта Гагиев возглавил Республиканский центр олимпийской подготовки

10.05.2017 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Кадровые изменения коснулись Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису (Минск, пр.Победителей, 63). Прежнего директора учреждения Андрея Крайко на этом посту сменил бывший первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Гагиев, курировавший подготовку олимпийской команды на Игры-2016.

Сегодня Гагиев был представлен коллективу центра, сообщает «Прессбол».

Андрей Крайко займет пост заместителя директора по основной (спортивной) деятельности.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кадровые изменения коснулись Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису (Минск, пр.Победителей, 63).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Англии. Перенесенный матч. «Саутгемптон» примет «Арсенал»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика