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Бывший первый заместитель министра спорта Гагиев возглавил Республиканский центр олимпийской подготовки
10.05.2017 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кадровые изменения коснулись Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису (Минск, пр.Победителей, 63). Прежнего директора учреждения Андрея Крайко на этом посту сменил бывший первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Гагиев, курировавший подготовку олимпийской команды на Игры-2016.
Сегодня Гагиев был представлен коллективу центра, сообщает «Прессбол».
Андрей Крайко займет пост заместителя директора по основной (спортивной) деятельности.
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Бывший первый заместитель министра спорта Гагиев возглавил Республиканский центр олимпийской подготовки
Кадровые изменения коснулись Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису (Минск, пр.Победителей, 63).
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