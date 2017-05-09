ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Баскетболисты "Химок" и питерского "Зенита" вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ

10.05.2017 13:16 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первыми участниками полуфинальной стадии розыгрыша Единой лиги ВТБ стали баскетболисты "Химок" и питерского "Зенита", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подмосковная дружина уверенно провела первую серию плей-офф против красноярского "Енисея", одержав три победы подряд. На своей арене "Химки" победили соперников со счетом 91:84 и 109:81, а в гостях взяли верх с результатом 89:68.

Следующий соперник "Химок" также выиграл четвертьфинальную серию у рижского ВЭФа с сухим результатом 3-0. В Санкт-Петербурге баскетболисты "Зенита" выиграли 93:81 и 79:74, а в столице Латвии были сильнее со счетом 92:51.

Лидер регулярного чемпионата и действующий победитель прошлого сезона банковского турнира московский ЦСКА дважды победил у себя дома "Астану" - 77:54 и 94:74, а сегодня может официально оформить выход в полуфинал.

В еще одной четвертьфинальной паре пока паритет - 1-1. В первом поединке в Краснодаре местный "Локомотив-Кубань" уступил казанскому УНИКСу 62:71, а затем взял реванш со счетом 92:76. Белорусский центровой казанцев Артем Параховский в первой игре набрал 11 очков, а в повторной записал в свой актив 10 баллов. Сегодня соперники встретятся в Казани.

В прошлом году победителем турнира Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, переигравший в решающей серии баскетболистов УНИКСа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подмосковная дружина уверенно провела первую серию плей-офф против красноярского "Енисея", одержав три победы подряд. На своей арене "Химки" победили соперников со...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«МЮ» представил гостевую форму на сезон-2017/18
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика