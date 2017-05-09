ЧМ-2017. Беларусь совершила меньше всего бросков после трех туров и имеет худший процент реализации

После трех туров ЧМ-2017 сборная Беларуси совершила меньше всего бросков по воротам соперников – 44. На предпоследнем месте находится сборная Италии, которая за три матча нанесла 55 бросков.

Также белорусская команда находится на последнем месте по заброшенным шайбам (3) и проценту реализации бросков – 6,82.

Напомним, после 3-х туров команда Дэйва Льюиса единственная, которая не имеет очков.

Статистика ЧМ-2017