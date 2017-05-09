ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Хацкевич: «В АБФФ так и не поняли, что для них важнее – деньги, очки или уровень игры»

10.05.2017 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич рассказал об уходе из команды.

— Александр Николаевич, мотивировка вашей отставки с поста главного тренера сборной Беларуси выглядела очень по-советски — не выполнил план по набору очков. А как объяснили причины увольнения вам?

— Идет судебное разбирательство, поэтому я бы не хотел раскрывать все детали. Могу сказать, что перед нами была поставлена более-менее реальная задача — занять третье место в группе. Учли, что в компании с Францией и Голландией замахнуться на большее будет сложно.

Я говорил, что мы можем резко стартовать, но в итоге финишировать на пятом месте. А ведь могло быть и наоборот — мы набрали два очка в трех матчах, но впереди была еще достаточно длинная турнирная дистанция, чтобы исправить ситуацию. Мне кажется, что по уровню игры мы смотрелись вполне уверенно. Руководство решило иначе. Что ж, это его право.

— И все же — дело в деньгах или в уровне игры сборной?

— Ну, раз мне предлагали остаться в случае, если я соглашусь на снижение зарплаты, то, получается, к уровню игры особых претензий не было. Мне кажется, в самой федерации так и не поняли, что для них важнее — деньги, очки или уровень игры, – рассказал Хацкевич.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич рассказал об уходе из команды.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ЧМ-2017. Беларусь совершила меньше всего бросков после трех туров и имеет худший процент реализации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика