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Выявлено еще 63 положительные допинг-пробы медалистов Олимпийских игр 2008 и 2012, среди них – белорусские спортсмены

10.05.2017 15:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Международный олимпийский комитет по итогам перепроверки допинг-проб медалистов Олимпийских игр 2008 и 2012 годов выявил 63 положительных образца. Из них 15 проб принадлежат чемпионам Игр. Отмечается, что положительные образцы принадлежат спортсменам из 19 стран, в том числе из Беларуси.

Нарушения зафиксированы в восьми видах спорта: бокс, легкая атлетика, велоспорт, плавание, тяжелая атлетика, борьба, современное пятиборье.

Ранее член комиссии МОК по коммуникациям Ален Люнценфихтер сообщил, что на 1 апреля зафиксировано 182 положительные пробы с Игр в Пекине и Лондоне. 103 из них принадлежат легкоатлетам и еще 50 – тяжелоатлетам.

 
 
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Международный олимпийский комитет по итогам перепроверки допинг-проб медалистов Олимпийских игр 2008 и 2012 годов выявил 63 положительных образца.

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