|
Выявлено еще 63 положительные допинг-пробы медалистов Олимпийских игр 2008 и 2012, среди них – белорусские спортсмены
10.05.2017 15:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Международный олимпийский комитет по итогам перепроверки допинг-проб медалистов Олимпийских игр 2008 и 2012 годов выявил 63 положительных образца. Из них 15 проб принадлежат чемпионам Игр. Отмечается, что положительные образцы принадлежат спортсменам из 19 стран, в том числе из Беларуси.
Нарушения зафиксированы в восьми видах спорта: бокс, легкая атлетика, велоспорт, плавание, тяжелая атлетика, борьба, современное пятиборье.
Ранее член комиссии МОК по коммуникациям Ален Люнценфихтер сообщил, что на 1 апреля зафиксировано 182 положительные пробы с Игр в Пекине и Лондоне. 103 из них принадлежат легкоатлетам и еще 50 – тяжелоатлетам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выявлено еще 63 положительные допинг-пробы медалистов Олимпийских игр 2008 и 2012, среди них – белорусские спортсмены
Международный олимпийский комитет по итогам перепроверки допинг-проб медалистов Олимпийских игр 2008 и 2012 годов выявил 63 положительных образца.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии