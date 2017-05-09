Андрей Гусов. Фото Белорусской федерации хоккея

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккейный тренер Андрей Гусов возглавил польский ГСК "Тыхы". Информацию о подписании соглашения подтвердил новый клуб белорусского специалиста, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение с тренером рассчитано на один сезон. Помощником Андрея Гусова в "Тыхы" станет другой белорусский специалист Сергей Шепетюк. В тренерском штабе команды продолжат работать также местные специалисты Кшиштоф Майковски и Аркадиуш Собецки. Андрей Гусов с 2009 года возглавлял солигорский "Шахтер", с которым выиграл золотые, серебряные и бронзовые награды чемпионата Беларуси в экстралиге. В декабре 2016-го он был уволен с поста главного тренера горняков за неудачное выступление в полуфинальном этапе Континентального кубка: "Шахтер" не смог выйти в суперфинал турнира.

Андрей Гусов ранее возглавлял минский "Керамин", входил в тренерский штаб сборной Беларуси. Хорошо знаком и с польским хоккеем, за свою игровую карьеру провел несколько сезонов в высшей лиге в командах "Подхале", "Сосновец", КТХ "Криница".-0-