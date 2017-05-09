Андрей Костицын выйдет на лед в матче со Швейцарией

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард сборной Беларуси по хоккею Андрей Костицын выйдет сегодня на лед в матче чемпионата мира в группе В со Швейцарией. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе федерации хоккея Беларуси.

Нападающий получил травму в матче с Чехией (1:6) и не принимал участие во встрече белорусов с канадцами 8 мая (0:6). Андрей Костицын еще накануне провел тренировку в общей группе и начнет игру в одном звене атаки с Михаилом Стефановичем и братом Сергеем Костицыным. Место в воротах белорусов займет Кевин Лаланд.

Матч со Швейцарией начнется в 17.15. Телеканал "Беларусь 1" проведет прямую трансляцию матча.

После трех игр на чемпионате мира в группе В команда под руководством Дэйва Льюиса потерпела три поражения и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Турнирное положение в группе В: Канада - 9 очков (3 игры), Швейцария - 6 (3), Норвегия - 6 (3), Франция - 5 (3), Чехия - 5 (3), Финляндия - 4 (3), Словения - 1 (3), Беларусь - 0 (3).

В группе А, матчи которой проходят в Кельне, после трех туров первое место занимает сборная Латвии.

Турнирное положение в группе А: Латвия - 9 очков (3 игры), Россия - 8 (3), США - 6 (3), Швеция - 4 (3), Словакия - 3 (3), Германия - 3 (3), Дания - 2 (3), Италия - 1 (3).

В шестой день чемпионата мира состоятся матчи: Италия - США (17.15), Швейцария - Беларусь (17.15), Словакия - Германия (21.15) и Финляндия - Словения (21.15).

Четыре лучшие сборные из каждой группы по итогам предварительного этапа выйдут в плей-офф мирового форума.-0-