ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Костицын выйдет на лед в матче со Швейцарией

10.05.2017 16:25 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард сборной Беларуси по хоккею Андрей Костицын выйдет сегодня на лед в матче чемпионата мира в группе В со Швейцарией. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе федерации хоккея Беларуси.

Нападающий получил травму в матче с Чехией (1:6) и не принимал участие во встрече белорусов с канадцами 8 мая (0:6). Андрей Костицын еще накануне провел тренировку в общей группе и начнет игру в одном звене атаки с Михаилом Стефановичем и братом Сергеем Костицыным. Место в воротах белорусов займет Кевин Лаланд.

Матч со Швейцарией начнется в 17.15. Телеканал "Беларусь 1" проведет прямую трансляцию матча.

После трех игр на чемпионате мира в группе В команда под руководством Дэйва Льюиса потерпела три поражения и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Турнирное положение в группе В: Канада - 9 очков (3 игры), Швейцария - 6 (3), Норвегия - 6 (3), Франция - 5 (3), Чехия - 5 (3), Финляндия - 4 (3), Словения - 1 (3), Беларусь - 0 (3).

В группе А, матчи которой проходят в Кельне, после трех туров первое место занимает сборная Латвии.

Турнирное положение в группе А: Латвия - 9 очков (3 игры), Россия - 8 (3), США - 6 (3), Швеция - 4 (3), Словакия - 3 (3), Германия - 3 (3), Дания - 2 (3), Италия - 1 (3).

В шестой день чемпионата мира состоятся матчи: Италия - США (17.15), Швейцария - Беларусь (17.15), Словакия - Германия (21.15) и Финляндия - Словения (21.15).

Четыре лучшие сборные из каждой группы по итогам предварительного этапа выйдут в плей-офф мирового форума.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий получил травму в матче с Чехией (1:6) и не принимал участие во встрече белорусов с канадцами 8 мая (0:6). Андрей Костицын еще накануне провел тренировку в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусский хоккейный тренер Андрей Гусов возглавил польский ГСК "Тыхы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика