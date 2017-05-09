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СМИ: 63 призера Игр в Лондоне и Пекине попались на допинге

10.05.2017 16:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мая — Sputnik. Более 60 призеров Олимпийских игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012) принимали запрещенные препараты — их допинг-пробы дали положительный результат, сообщает норвежская радиовещательная компания NRK.

СМИ: 63 призера Игр в Лондоне и Пекине попались на допинге
© AFP/ MARTIN BUREAU
МОК перепроверит допинг-пробы с Олимпиады-2010 в Ванкувере

В мае прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о перепроверке допинг-проб, взятых на Играх 2008 и 2012 годов. Не так давно член комиссии МОК по коммуникациям Ален Люнценфихтер сообщил, что на 1 апреля 2017 года есть 182 положительные пробы с Олимпиад в Пекине и Лондоне, 103 из которых выявлены в легкой атлетике и 50 в тяжелой атлетике. Кроме того, "нечистые" спортсмены засветились в боксе, велоспорте, современном пятиборье, плавании и борьбе.

Согласно данным СМИ, из 63 положительных допинг-проб 15 принадлежат обладателям золотых медалей Игр в Пекине и Лондоне. Среди тех, чьи тесты дали положительный результат, представители 19 стран: Беларуси, России, Бахрейна, Хорватии, Турции, Армении, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Украины, Грузии, Узбекистана, Ямайки, Китая, Греции, Испании, Кубы, Германии и Катара. Белорусов в этом списке — семь человек (пятеро представляли страну на Играх-2008, двое — на Играх-2012). 

По данным МОК, на 24 апреля 2017 года применены санкции в отношении 111 спортсменов, чьи допинг-проб дали положительный результат: 65 — с Игр-2008 и 46 — с ОИ-2012, из них 61 — медалисты Олимпийских игр.

Ранее Sputnik сообщал, что Олимпийские игры 2008 года в Пекине больше не самые успешные для Беларуси — количество наград сократилось с 19 до 13. Последней награды была лишена бронзовая чемпионка ОИ в толкании ядра Надежда Остапчук.

Теперь самой богатой Олимпиадой для белорусов являются Игры 2000 года в Сиднее.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди спортсменов, чьи результаты оказались положительными, есть семь белорусов, пятеро из них выступали на Играх в 2008 году, две - в 2012-м.

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