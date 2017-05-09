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Швейцария – Беларусь. Лаланд сыграет в воротах белорусов, Андрей Костицын – в первом звене
10.05.2017 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы на матч Швейцария – Беларусь. Отметим, что в Дэйв Льюис включил в состав Андрея Костицына, который пропускал матч против Канады из-за повреждения.
Беларусь: Лаланд (Карнаухов); Коробов – Лисовец, А. Костицын – Стефанович – С. Костицын; Хенкель – Шинкевич, Кулаков – Ковыршин – Павлович; Граборенко – Евенко, Демков – Стась – Лингле; Когалев – Шарангович – Дрозд; Воробей, Карабань.
Матч Швейцария – Беларусь начнется в 17.15 по белорусскому времени.
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Стали известны составы на матч Швейцария – Беларусь.
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