Швейцария – Беларусь. Лаланд сыграет в воротах белорусов, Андрей Костицын – в первом звене

Стали известны составы на матч Швейцария – Беларусь. Отметим, что в Дэйв Льюис включил в состав Андрея Костицына, который пропускал матч против Канады из-за повреждения.

Беларусь: Лаланд (Карнаухов); Коробов – Лисовец, А. Костицын – Стефанович – С. Костицын; Хенкель – Шинкевич, Кулаков – Ковыршин – Павлович; Граборенко – Евенко, Демков – Стась – Лингле; Когалев – Шарангович – Дрозд; Воробей, Карабань.

Матч Швейцария – Беларусь начнется в 17.15 по белорусскому времени.