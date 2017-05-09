Валерий Стрипейкис: «Посмотрел футбол на «Атланте» как зритель. Ощущение, будто попал в 1994 год. Ничего не поменялось»

Тренер сборной Беларуси Валерий Стрипейкис рассказал о проблемах «Нафтана», который он ранее возглавлял.

– История с долгами тянется с 2014 года. Зимой с директором завода был согласован бюджет, на основании которого подбирали футболистов – заключали контракты на тех условиях, которые они хотели. Но на последней стадии утверждения бюджета (почти перед началом сезона) его просто урезали наполовину. И вот что было делать? Контракты подписаны, люди зарегистрированы. Не будешь же ребят выгонять. Вот и стали накапливаться долги.

– У «Гомеля» была схожая проблема. Команда вылетела в первую лигу – и дела наладились.

– Обидно было бы терять клуб с такими условиями. Я не про финансы, а про быт. У «Нафтана» современная база с тренажерным залом, восстановительным центром, кухней и всем необходимым для тренировок.

– Думаете, «Нафтан» во втором дивизионе прекратил бы существование?

– Трудно ответить на этот вопрос, но что бы улучшилось? Долги же все равно уже есть. И их рано или поздно придется отдавать.

В Новополоцке на игру «Нафтана» с «Витебском» пришли 350 человек. Я, кстати, впервые смотрел футбол на «Атланте» как зритель. Ощущение, будто попал в 1994 год, когда только начинал карьеру. На трибунах ничего не поменялось, кроме пластиковых сидений. Полностью согласен с теми, кто критикует стадион. Там нет условий для проведения матчей. Гимн страны звучит из пожарной машины. Ну, где такое еще увидишь :)? Смех смехом, но стыдно. Еще я впервые за много лет услышал голос диктора, так как на тренерских скамейках ничего не слышно.

Вот еще пример. В прошлом году к домашнему матчу со «Славией» не успели отремонтировать гостевую раздевалку. В итоге пришлось пустить мозырян в свою, а самим переодеваться на базе и ехать в форме на матч. Это нормально? Кому рассказать, не поверят. Ну, и какой футбол может быть в таких условиях. Городские власти должны обратить на это внимание. «Нафтан» – команда с традициями, – сказал Стрипейкис.

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Валерий Стрипейкис: «Сидящий на лавке футболист не сыграет за сборную на 100 процентов»