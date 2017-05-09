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Александр Батищев: «Готов выступать за сборную Беларуси. Я ведь не заигран за украинские сборные»
10.05.2017 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Украинский полузащитник «Крумкачоў» Александр Батищев в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу рассказал, что уже вполне освоился в Беларуси и готов сыграть за национальную сборную, если поступит предложение.
- Зимой ты получил вид на жительство и уже не считаешься в нашем чемпионате легионером. Как проходила процедура?
– У моей жены белорусские корни. Отец отсюда. Вот через нее и сделал вид на жительство, чтобы облегчить жизнь клубу. Пункт назывался — воссоединение семьи.
- Насколько ты уже стал своим в Беларуси?
– Процентов на восемьдесят, а то и на девяносто. Все нравится. И город, и еда. Особенно блюда из картошки, в частности, драники.
- Если вдруг поступит предложение из сборной Беларуси, что ответишь?
– Ну, если еще забью три-четыре мяча… В случае чего я готов. Я ведь не заигран за украинские сборные, – сказал Батищев.
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Украинский полузащитник «Крумкачоў» Александр Батищев в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу рассказал, что уже вполне освоился в Беларуси и...
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