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Швейцария – Беларусь. Подопечные Льюиса нанесли лишь пять бросков в первом периоде

10.05.2017 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Завершился первый период в матче Швейцария – Беларусь (1:0, второй период).

Номинальные гости нанесли лишь пять бросков. Отметим, что у швейцарцев в активе 12 угроз воротам.

Напомним, на ЧМ-2017 Беларусь совершила меньше всего бросков после трех туров и имеет худший процент реализации.

 
 
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Завершился первый период в матче Швейцария – Беларусь (1:0, второй период).

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