Швейцария – Беларусь. Подопечные Льюиса нанесли лишь пять бросков в первом периоде

Завершился первый период в матче Швейцария – Беларусь (1:0, второй период).

Номинальные гости нанесли лишь пять бросков. Отметим, что у швейцарцев в активе 12 угроз воротам.

Напомним, на ЧМ-2017 Беларусь совершила меньше всего бросков после трех туров и имеет худший процент реализации.