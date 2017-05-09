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Швейцария – Беларусь. Подопечные Льюиса нанесли лишь пять бросков в первом периоде
10.05.2017 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Завершился первый период в матче Швейцария – Беларусь (1:0, второй период).
Номинальные гости нанесли лишь пять бросков. Отметим, что у швейцарцев в активе 12 угроз воротам.
Напомним, на ЧМ-2017
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Завершился первый период в матче Швейцария – Беларусь (1:0, второй период).
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