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Александр Богданович: «Обыск хоккейной сборной Беларуси? Я не думаю, что они… Но это внести какой-то раздор в команду»

10.05.2017 18:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Депутат Палаты представителей и экс-гребец сборной Беларуси Александр Богданович поделился мнением об обыске хоккейной сборной Беларуси во Франции.

- Вы, в силу независящих от Вас причин, не поехали на Олимпиаду. Вы присутствовали во время Послания. Обидно? Несправедливо получить такую оценку?

– Я думаю, всем обидно за спорт. Потому что не получилось показать то, что готовили. То, что 4 года потрачено трудов, и не поехать – конечно, это обидно. Но мы все видим, что сейчас спорт – это стала политика. И уже на таких этапах убирают наших спортсменов, которые могут показать результаты – в этом тоже нужно нам продвигаться. Не только создавать условия для спорта, но и ещё политически защищать. Потому что, мы сейчас видим, что спортсменов могут… Дисбаланс вносить разными способами.

- Да, кстати, вот то, что произошло и с нашей сборной по хоккею.

– Да, это же произошло. И это не то, чтобы они там хотели что-то найти. Я не думаю, что они… Но это внести какой-то раздор в команду, – сказал Богданович.

 
 
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Депутат Палаты представителей и экс-гребец сборной Беларуси Александр Богданович поделился мнением об обыске хоккейной сборной Беларуси во Франции.

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