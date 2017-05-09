Лионель Месси и Антонелла Рокуццо сыграют свадьбу 30 июня

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси женится на своей невесте Антонелле Рокуццо ближайшим летом.

Свадьба состоится 30 июня в родном городе футболиста Росарио.

Пара состоит в отношениях уже более 10 лет. У них есть двое сыновей – Тиаго (4 года) и Матео (1 год).

Отметим, что незадолго до свадьбы Месси 24 июня отпразднует свое 30-летие.