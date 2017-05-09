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Лионель Месси и Антонелла Рокуццо сыграют свадьбу 30 июня
10.05.2017 18:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси женится на своей невесте Антонелле Рокуццо ближайшим летом.
Свадьба состоится 30 июня в родном городе футболиста Росарио.
Пара состоит в отношениях уже более 10 лет. У них есть двое сыновей – Тиаго (4 года) и Матео (1 год).
Отметим, что незадолго до свадьбы Месси 24 июня отпразднует свое 30-летие.
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Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси женится на своей невесте Антонелле Рокуццо ближайшим летом.
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