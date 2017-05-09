Александр Хацкевич: «Мне ставили задачу – если я останусь в сборной, то в матче со Швецией устроит только победа»

Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич прокомментировал матчи национальной команды после своего увольнения.

— После вашей отставки сборная Беларуси провела два поединка: в официальном проиграла шведам (0:4), в товарищеском — Македонии (0:3). С какими чувствами вы восприняли эти результаты? Ведь команда играла с коллективами, которым, по версии руководителей белорусского футбола, должна как минимум не проигрывать…

— Мне, кстати, ставили задачу — если я останусь в сборной, то в матче со Швецией устроит только победа! Тем не менее я ни в коем случае не ерничал относительно результатов команды. На поле были практически те же ребята, что играли у меня. И я еще раз убедился, что с нашим уровнем футбола выходить и играть как получится не получается. Не знаю, что там говорил футболистам главный тренер Игорь Криушенко, но сложилось впечатление, что им сказали: «Играйте как умеете». В моем представлении организация и структура игры у нас должны быть на первом месте, – сказал Хацкевич.

Александр Хацкевич: «В АБФФ так и не поняли, что для них важнее – деньги, очки или уровень игры»