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Александр Хацкевич: «Мне ставили задачу – если я останусь в сборной, то в матче со Швецией устроит только победа»

10.05.2017 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич прокомментировал матчи национальной команды после своего увольнения.

— После вашей отставки сборная Беларуси провела два поединка: в официальном проиграла шведам (0:4), в товарищеском — Македонии (0:3). С какими чувствами вы восприняли эти результаты? Ведь команда играла с коллективами, которым, по версии руководителей белорусского футбола, должна как минимум не проигрывать…

— Мне, кстати, ставили задачу — если я останусь в сборной, то в матче со Швецией устроит только победа! Тем не менее я ни в коем случае не ерничал относительно результатов команды. На поле были практически те же ребята, что играли у меня. И я еще раз убедился, что с нашим уровнем футбола выходить и играть как получится не получается. Не знаю, что там говорил футболистам главный тренер Игорь Криушенко, но сложилось впечатление, что им сказали: «Играйте как умеете». В моем представлении организация и структура игры у нас должны быть на первом месте, – сказал Хацкевич.

Александр Хацкевич: «В АБФФ так и не поняли, что для них важнее – деньги, очки или уровень игры»

 
 
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Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич прокомментировал матчи национальной команды после своего увольнения.

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