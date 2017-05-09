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БАТЭ – «Ислочь». Перед матчем проходит выставка военной техники
10.05.2017 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Перед матчем 7-го тура высшей лиги БАТЭ – «Ислочь», который состоится сегодня, 10 мая, в 20:00, проходит выставка военной техники.
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Перед матчем 7-го тура высшей лиги БАТЭ – «Ислочь», который состоится сегодня, 10 мая, в 20:00, проходит выставка военной техники.
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