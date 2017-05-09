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ФИФА уволила чиновника, который заблокировал Мутко возможность баллотироваться в совет федерации

10.05.2017 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава комитета ФИФА по управлению Мигель Мадуро отправлен в отставку.

Увольнение связано с ведущей ролью португальского дипломата в недопуске президента РФС Виталия Мутко к выборам в совет ФИФА, сообщает Bloomberg. 

Решение было принято в марте из-за того, что Мутко занимает пост вице-премьера РФ, то есть является действующим политиком и в случае избрания мог бы нарушить пункт устава о политическом нейтралитете. Окончательное решение о блокировке кандидатуры Мутко принимал комитет, возглавляемый Мадуро. 

Мутко, в свою очередь, отметил, что это новый критерий, который ранее в документах не отражался. 

По данным Bloomberg, высокопоставленные чиновники ФИФА говорили Мадуро, что это решение приведет к «серьезным трудностям» в отношениях с Россией. В частности, упоминалась ситуация с телеправами на ЧМ-2018, которые на территории России по-прежнему не проданы.  

Мадуро пришел в ФИФА в прошлом году по приглашению президента Джанни Инфантино. Его задачей было улучшение имиджа ФИФА после громкого коррупционного скандала.

Мадуро узнал об увольнении во вторник, это случилось за несколько часов до заседания в Бахрейне. Ни он, ни представители ФИФА никак не прокомментировали увольнение. 

Напомним, Мутко не прошел проверку и не сможет баллотироваться в совет ФИФА.

 
 
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Глава комитета ФИФА по управлению Мигель Мадуро отправлен в отставку.

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