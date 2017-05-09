|
ФИФА уволила чиновника, который заблокировал Мутко возможность баллотироваться в совет федерации
10.05.2017 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава комитета ФИФА по управлению Мигель Мадуро отправлен в отставку.
Увольнение связано с ведущей ролью португальского дипломата в недопуске президента РФС Виталия Мутко к выборам в совет ФИФА, сообщает Bloomberg.
Решение
Мутко, в свою очередь, отметил, что
По данным Bloomberg, высокопоставленные чиновники ФИФА говорили Мадуро, что это решение приведет к «серьезным трудностям» в отношениях с Россией. В частности, упоминалась ситуация с телеправами на ЧМ-2018, которые на территории России по-прежнему не проданы.
Мадуро пришел в ФИФА в прошлом году по приглашению президента Джанни Инфантино. Его задачей было улучшение имиджа ФИФА после громкого коррупционного скандала.
Мадуро узнал об увольнении во вторник, это случилось за несколько часов до заседания в Бахрейне. Ни он, ни представители ФИФА никак не прокомментировали увольнение.
Напомним, Мутко не прошел проверку и не сможет баллотироваться в совет ФИФА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава комитета ФИФА по управлению Мигель Мадуро отправлен в отставку.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии