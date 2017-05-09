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Путин забил 6 голов в гала-матче Ночной хоккейной лиги

10.05.2017 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

В матче, который прошел в дворце спорта «Большой» в Сочи, Путин набрал 9 (6+3) очков и не реализовал буллит в первом периоде.

Он играл в составе команды «Легенды хоккея» вместе с Павлом Буре и Валерием Каменским. Соперником «Легенд хоккея» была команда сборная Ночной хоккейной лиги, за которую сыграли Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.

 
 
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Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

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