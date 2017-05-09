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Александра Герасименя: «Критика Лукашенко? Для меня лично это обидно, потому что я считаю свое выступление вполне успешным»

10.05.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская пловчиха Александра Герасименя прокомментировала критику Александра Лукашенко касательно выступления Беларуси на Олимпиаде в Рио.

- К Вам в отношении Олимпиады никаких претензий нет – вы привезли медаль. Но вы тоже – часть команды, и наверняка, тоже отчасти на свой счет принимаете такую оценку. Справедливая оценка? Провал? Отвратительные результаты?

– На самом деле, конечно, вторую Олимпиаду я привожу медали, и вторую Олимпиаду считают неудовлетворительной. Конечно, для меня лично это обидно, потому что я считаю свое выступление вполне успешным. Может быть, не на 100%, как мне хотелось, конечно. Но я выполнила свою программу-минимум. Да, конечно, возможно, ребята не смогли дойти до более высокого уровня, чтобы выступить на Олимпиаде более успешно и, хотя бы, прорваться в полуфиналы и финалы. Но, учитывая, что это было массовое такое снижение результатов – я думаю, тут не столько даже их ошибка. Потому что, все-таки, если происходит падение результата именно командное – а они готовились в одних местах, на одних сборах – то, я думаю, тут уже вопрос к руководству, почему так случилось, – сказала Герасименя.

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Белорусская пловчиха Александра Герасименя прокомментировала критику Александра Лукашенко касательно выступления Беларуси на Олимпиаде в Рио.

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