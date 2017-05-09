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Белорусы снова проиграли на ЧМ по хоккею, уступив Швейцарии 3:0

10.05.2017 19:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мая – Sputnik. Сборная Беларуси снова проиграла на Чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в эти дни во Франции, уступив команде Швейцарии со счетом 3:0.

Белорусы снова проиграли на ЧМ по хоккею, уступив Швейцарии 3:0
© AFP/ FRANCK FIFE
Беларусь – Швейцария: по накалу игра не будет отличаться от предыдущих

Белорусы провели на ЧМ четыре игры и во всех трех потерпели поражение: от Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канада (0:6). Сборная без очков замыкает группу В.

В матче, который прошел в среду, подопечные Дэйва Льюиса снова не смогли забросить ни одной шайбы. У швейцарцев отличились Рето Шеппи (18-я минута), Андрес Амбюль (36) и Коди Элмонд (49).

Таким образом, в группе В на сегодня первую строчку занимают канадцы — у них 9 очков, следом идут швейцарцы (6) и норвежцы (6). У хозяев турнира, французов, 5 очков, столько же у чехов, сборная Финляндии имеет 4 очка, Словении — одно.

Следующую игру белорусская сборная проведет 12 мая – против сборной Франции, затем 13 мая – против словенцев и 16 мая – против команды Норвегии.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская сборная по итогу встречи уже седьмой подряд период не может "распечатать" ворота соперников.

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