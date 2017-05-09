ЧМ-2017. Безголевая серия сборной Беларуси составляет 159 минут

В рамках группового этапа ЧМ-2017 Беларусь уступила Швейцарии (0:3).

Таким образом, наша команда продлила безголевую серию до 159 минут. В последний раз подопечные Дэйва Льюиса забрасывали на 21-й минуте матча с Чехией.

После этого Беларусь всухую уступила Канаде (0:6) и Швейцарии (0:3).

Напомним, Беларусь совершила меньше всего бросков после трех туров ЧМ-2017 и имеет худший процент реализации.

Следующие матчи сборная Беларуси проведет против Франции (12 мая), Словении (13 мая) и Норвегии (15 мая).