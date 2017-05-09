ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЧМ-2017. Безголевая серия сборной Беларуси составляет 159 минут

10.05.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В рамках группового этапа ЧМ-2017 Беларусь уступила Швейцарии (0:3).

Таким образом, наша команда продлила безголевую серию до 159 минут. В последний раз подопечные Дэйва Льюиса забрасывали на 21-й минуте матча с Чехией.

После этого Беларусь всухую уступила Канаде (0:6) и Швейцарии (0:3).

Напомним, Беларусь совершила меньше всего бросков после трех туров ЧМ-2017 и имеет худший процент реализации.

Следующие матчи сборная Беларуси проведет против Франции (12 мая), Словении (13 мая) и Норвегии (15 мая).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках группового этапа ЧМ-2017 Беларусь уступила Швейцарии (0:3).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Хоккеисты сборной Беларуси уступили Швейцарии на чемпионате мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика