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ЧМ-2017. Безголевая серия сборной Беларуси составляет 159 минут
10.05.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках группового этапа ЧМ-2017 Беларусь уступила Швейцарии (0:3).
Таким образом, наша команда продлила безголевую серию до 159 минут. В последний раз подопечные Дэйва Льюиса забрасывали на 21-й минуте матча с Чехией.
После этого Беларусь всухую уступила Канаде (0:6) и Швейцарии (0:3).
Напомним,
Следующие матчи сборная Беларуси проведет против Франции (12 мая), Словении (13 мая) и Норвегии (15 мая).
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В рамках группового этапа ЧМ-2017 Беларусь уступила Швейцарии (0:3).
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