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ЧМ-2017. Сборная продолжает занимать последнее место среди всех 16 команд

10.05.2017 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках группового этапа ЧМ-2017 сборная Беларуси уступила Швейцарии (0:3).

Таким образом, команда продолжает единолично занимать последнее 16-е место.

У Италии и Словении – по одному набранному очку.

Также сборная Беларуси занимает последнее место по числу заброшенных шайб – 3. У Италии – четыре гола.

Следующий матч Беларусь проведет против хозяев турнира – французов.

Таблица чемпионата мира

 
 
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В рамках группового этапа ЧМ-2017 сборная Беларуси уступила Швейцарии (0:3).

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