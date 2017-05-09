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ЧМ-2017. Сборная продолжает занимать последнее место среди всех 16 команд
10.05.2017 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках группового этапа ЧМ-2017 сборная Беларуси уступила Швейцарии (0:3).
Таким образом, команда продолжает единолично занимать последнее 16-е место.
У Италии и Словении – по одному набранному очку.
Также сборная Беларуси занимает последнее место по числу заброшенных шайб – 3. У Италии – четыре гола.
Следующий матч Беларусь проведет против хозяев турнира – французов.
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В рамках группового этапа ЧМ-2017 сборная Беларуси уступила Швейцарии (0:3).
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