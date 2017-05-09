ЧМ-2017. Сборная Беларуси выдала худший старт в истории

Сборная Беларуси в рамках групповой стадии ЧМ-2017 проиграла Швейцарии (0:3).

Таким образом, наша команда впервые в истории начала чемпионат с четырех поражений подряд.

До этого момента худшим стартом команды на чемпионатах мира были три поражения подряд (трижды).

В 2003-м у сборной Беларуси разница 1-9 в первых трех встречах (Канада 0:3, Швеция 1:2, Латвия 0:4). По итогам ЧМ-2003 Беларусь покинула элитный раунд.

На ЧМ-2011 разница 3-10 в первых трех встречах (Канада 1:4, Швейцария 1:4 и Франция (1:2 Б). Наша команда по итогам ЧМ-2011 заняла 14-е место.

На ЧМ-2016 разница шайб в первых трех играх: 5-20 (Финляндия 2:6, США 3:6, Канада 0:8) и 12-е место по итогам чемпионата мира.

12 мая на ЧМ-2017 Беларусь сыграет с хозяевами форума Францией.