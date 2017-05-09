ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЧМ-2017. Сборная Беларуси выдала худший старт в истории

10.05.2017 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сборная Беларуси в рамках групповой стадии ЧМ-2017 проиграла Швейцарии (0:3).

Таким образом, наша команда впервые в истории начала чемпионат с четырех поражений подряд.

До этого момента худшим стартом команды на чемпионатах мира были три поражения подряд (трижды).

В 2003-м у сборной Беларуси разница 1-9 в первых трех встречах (Канада 0:3, Швеция 1:2, Латвия 0:4). По итогам ЧМ-2003 Беларусь покинула элитный раунд.

На ЧМ-2011 разница 3-10 в первых трех встречах (Канада 1:4, Швейцария 1:4 и Франция (1:2 Б). Наша команда по итогам ЧМ-2011 заняла 14-е место. 

На ЧМ-2016 разница шайб в первых трех играх: 5-20 (Финляндия 2:6, США 3:6, Канада 0:8) и 12-е место по итогам чемпионата мира.

12 мая на ЧМ-2017 Беларусь сыграет с хозяевами форума Францией.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси в рамках групповой стадии ЧМ-2017 проиграла Швейцарии (0:3).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ФИФА уволила чиновника, который заблокировал Мутко возможность баллотироваться в совет федерации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика